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Під Львовом викладач побила учня: наносила удари по голові

Автор: Анна Шиканова

У Львівській області вчителька української мови та літератури побила учня на очах у всього класу. Вона кричала на нього і звинувачувала в прояві неповаги до педагога.

Як повідомили в Telegram-каналі "Типовий Львів", інцидент стався у селі Потелич Жовківського району Львівської області. Викладач української мови та літератури накинулася з криками на хлопчика, потім почала його смикати за одяг, а потім – бити по голові.

За цитатами, які можна розібрати в опублікованому відео, вчителька звинуватила дитину в прояві неповаги. Відео зняв хтось з дітей у класі і його розмістили в соціальних мережах на різних ресурсах.

"Яке ти маєш право говорити? Я вчитель, правда? А як ти повинен зі мною говорити?" – кричала вчителька на дитину, що почала плакати.

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Вона надавала йому по потилиці, а потім повернулася до решти дітей у класі й повідомила, що все сказане стосується й інших учнів.

У Львівській області педагог побила учня прямо на уроці

Що стало причиною конфлікту між педагогом і учнем – невідомо, через те, що жінка кричала так голосно, що розібрати слова дуже важко. На цей момент невідомо, яке покарання понесе педагог за фізичне знущання з дитини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кропивницького багатодітну маму зацькували через борги у фонд класу.

А також розповідали про те, що під Одесою педагог сказала винести за ворота школи дитину зі зламаною ногою.

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