Під Львовом невідомі напали на електричку: пасажирам розбили голови

В Україні стався черговий випадок нападу на поїзд - цього разу під Львовом, де невідомі закидали камінням електричку з пасажирами, і в результаті інциденту постраждали дві людини. Напад хуліганів стався на приміський електропоїзд Львів - Лавочне на станції Пустомити.

Постраждалих - хлопця і дівчину - забрали до лікарні з травмами голови.

Також у вагонах було розбито декілька вікон. У мережі показали фото з місця події.

Як розповів очевидець Ростислав Гадомський на Facebook-сторінці спільноти "Варта1", подібні інциденти відбувалися і раніше.

Під Львовом електричку закидали камінням (Фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Так, у прес-центрі Львівської залізниці уточнили, що на цьому тижні - 3 грудня - невідомі близько 17:30 закидали камінням електропоїзд №6013 сполученням Львів - Трускавець біля станції Пустомити. Булижники потрапили у вікна 3-го і 5-го вагонів. На щастя, тоді обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що з початку 2019 року в їх електричках зафіксовано 18 випадків пошкодження, крадіжки і псування обладнання. Загальна сума збитків склала понад 170 тисяч гривень.

Матеріали за всіма випадками направлені в правоохоронні органи. За трьома фактами порушено кримінальні провадження і триває досудове слідство.

Користувачі мережі обурюються подібним інцидентом і висловлюють думку, що нападниками можуть бути неповнолітні хулігани.

Деградація повна!

Дикуни.

Якщо не брати до уваги "руку Кремля", то це робить підростаюче покоління малолітніх придурків.

Два дні тому це ж було в Пустомитах з електричкою Трускавець.

Під Львовом електричку закидали камінням (Скрін коментарів: facebook.com/groups/varta1.official)