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Під Львовом чоловік розгромив лікарню та побив пацієнтів: відео інциденту

Автор: Тетяна Самарук

У місті Комарно Львівської області чоловік увірвався у приміщення лікарні та розтрощив перший поверх і побив пацієнтів.

Про це у Facebook повідомив голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник.

Так, інцидент стався зранку у вівторок, 16 листопада.

Зокрема, чоловік увірвався у приміщення лікарні та накинувся на пацієнтів. Зазначається, що більшість з яких - це немічні жінки.

"Розтрощено весь перший поверх. Побито всіх пацієнтів, з яких більшість немічні жінки. Нападника забрала поліція. Чекаємо на керівництво поліції та лікарні", - написав Черевичник.

Окрім того, як розповів голова Комарнівської громади, у нападника були проблеми із психічним здоров'ям і він проходив лікування у лікарні Львова.

Також згодом з'явилось відео з місця інциденту на якому видно, що всі скляні двері закладу повністю розбиті.

У Львівській області чоловік увірвався до лікарні та вчинив дебош (facebook.com/Ігор Черевичник)

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