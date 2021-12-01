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Під Львовом чоловік отримав 50% опіків тіла під час малювання картини

Автор: Тетяна Самарук

У місті Червоноград Львівської області 30-річний чоловік під час малювання картини отримав 50% опіків тіла. Його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, інцидент стався 30 листопада у квартирі на вулиці Стуса. Зокрема, коли чоловік малював фарбою, то отримав 50% опіків тіла.

Як пише "Львівський портал", лікар-комбустіолог 8 міської клінічної лікарні Тарас Хаба розповів, що чоловік через опіки перебуває у тяжкому стані. Однак, зазначають, що зараз він при свідомості.

Лікар розповів, що пацієнт надійшов до лікарні у важкому стані з опіками II ступеня полум’ям бензину. Він зазначив, що площа ураження сягла орієнтовно 50% тіла.

"Ми негайно провели хірургічну обробку опікових ран, налагодили інфузійну терапію. Хворий у свідомості, дихає самостійно, проте його стан ще ускладнюється наявним цирозом печінки та ожирінням ІІ-ІІІ ступеня", - сказав медик.

Сам потерпілий розповів, що опіки він отримав під час того, як малював картину. Зокрема, для цього він використовував бензин. Однак, рідина раптово зайнялась і вогонь перекинувся на нього.

Раніше ми повідомляли, що у Черкасах малюк отримав опіки голови після планової операції.

Також ми писали, що в Одесі дитина отримала опіки через знамениту скульптуру.

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