Під Львовом чоловік отримав 50% опіків тіла під час малювання картини

Так, інцидент стався 30 листопада у квартирі на вулиці Стуса. Зокрема, коли чоловік малював фарбою, то отримав 50% опіків тіла.

Як пише "Львівський портал", лікар-комбустіолог 8 міської клінічної лікарні Тарас Хаба розповів, що чоловік через опіки перебуває у тяжкому стані. Однак, зазначають, що зараз він при свідомості.

Лікар розповів, що пацієнт надійшов до лікарні у важкому стані з опіками II ступеня полум’ям бензину. Він зазначив, що площа ураження сягла орієнтовно 50% тіла.

"Ми негайно провели хірургічну обробку опікових ран, налагодили інфузійну терапію. Хворий у свідомості, дихає самостійно, проте його стан ще ускладнюється наявним цирозом печінки та ожирінням ІІ-ІІІ ступеня", - сказав медик.

Сам потерпілий розповів, що опіки він отримав під час того, як малював картину. Зокрема, для цього він використовував бензин. Однак, рідина раптово зайнялась і вогонь перекинувся на нього.