Під Львовом блискавка вбила хлопчика: як не постраждати під час грози

Під Львовом загинув 14-річний хлопчик в результаті попадання блискавки. Трагічний випадок стався в селі Тарасівка вчора ввечері.
Про це 3 липня передали в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА на сторінці в Facebook.
НП зафіксовано в п'ятницю о 21: 45.
Під час вчорашньої грози в Підберізцівській територіальній громаді блискавка вдарила в підлітка на вулиці, і розряд виявився для нього смертельним.
У департаменті зазначили, що деталі та обставини трагедії, що трапилася, встановлюються.
"Загибель від удару блискавки. 2 липня, о 21:45 год., у с. Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ), від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження", - йдеться у зведенні відомства про оперативну обстановку з питань надзвичайних ситуацій та про інші небезпечні події на території області.
Згідно з даними статистики, щорічно у світі від удару блискавки гинуть до 3 тисяч людей. У ДСНС України дали ряд рекомендацій про те, як слід поводитися, якщо ви опинилися в епіцентрі грози, або навіть просто вдома. Рятувальники також зазначили, що температура при розряді блискавки може перевищувати 30 тисяч градусів за Цельсієм - це приблизно в 5 разів більше за температуру на поверхні Сонця.
У ДСНС України дали поради, як уберегтися від блискавки (фото: dsns.gov.ua)
Нагадаємо, що наприкінці червня під Черкасами блискавка вбила двох людей, які порушили елементарні правила безпеки. Також ми писали про те, що раніше під Харковом чоловіка вбило ударом блискавки. Додамо також, що раніше під Житомиром блискавка ледь не вбила школярку, яка розмовляла по мобільному.