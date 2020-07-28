Під Львовом майор поліції збив пішохода та залишив помирати: перед рідними навіть не вибачився

У Львівській області поліцейський скоїв жахливу ДТП і зник з місця аварії. "Коп" збив пішохода та залишив його помирати на сільській дорозі. А сам водій тим часом за ніч встиг відремонтувати авто, щоб не було видно пошкоджень.

Степан – так звуть потерпілого – перебуває в комі. І лікарі не дають ніяких надій. Йому 45 років, у нього двоє дітей. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Не знаю, виходу, напевно, не буде. Вся сторона чорна, він його тягнув, може, з 10 метрів. Він ще і вдарився в голову", - розповідає крізь сльози Надія Сенів, мама чоловіка.

У Степана важка черепно-мозкова травма, тупа травма грудної клітини, тупа травма живота, перелом кісток тазу. Він на штучній вентиляції легенів.

Сталося все близько 23:00. Чоловік йшов додому, але на узбіччі дороги поряд з пішохідним переходом його збили "Жигулі". Він не дійшов додому лише якихось сто метрів.

Свідки кажуть, що в автомобілі водій був не один. Вони встигли зробити фото номерів, але без однієї цифри.

Лише через три дні вдалося знайти винуватця аварії – ним виявився майор поліції. Перед родичами він навіть не вибачився.

А правоохоронці кажуть, що їхній колега їхав на службовому авто на завдання під прикриттям. Саме тому на авто були не поліцейські, а оперативні номери. Але його вчинок колеги засуджують.

"Я його привів, щоб родичі на нього подивилися. Він не зміг вибачитися перед ними. В моїх очах то явно не працівник поліції. Це – явний злочинець, який залишив людини в дуже критичному стані", - коментує Василь Віконський, керівник Нацполіції Львівської області.

"Копа" вже звільнили, але правоохоронці запевняють, що в авто він був сам. А після наїзду на пішохода поїхав до знайомих, щоб відремонтувати машину – вирівняти вм'ятину.

Справу передали в ДБР, але свідчити поліцейський відмовляється. Якщо його провина буде доведена, він може сісти на 8 років.

У Львівській області майор поліції збив перехожого (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що лелека спровокував страшну ДТП із пожежею під Львовом, з'ясувалися деталі події й з'явилося відео.

Також повідомлялося, що під Полтавою "копи" жорстко зганьбилися з затриманням наркомана. В результаті дісталося пенсіонерці та молодій мамі.