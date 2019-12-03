Під Львовом людей жорстоко катували в "реабілітаційних центрах": усі подробиці

У селах Пустомитівського району Львівської області поліція викрила несправжні реабілітаційні центри, в яких людей тримали проти їх волі. Крім того, "пацієнтів" жорстко карали, катували і змушували працювати. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Поліція з'ясувала, що 34-річний житель Львова з 2016 до 2019 року організовував роботу трьох центрів для перебування і платного лікування людей, які страждають алкогольною та наркотичною залежністю.

При цьому "пацієнтів" ніколи не лікували, а тільки вимагали гроші. Родичі хворих людей кожен місяць платили від 7 до 12 тисяч гривень за їх "лікування".

Під Львовом у фейкових реабілітаційних центрах катували людей (фото: pixabay.com)

Організатор "реабілітаційних центрів" разом зі своїми спільниками утримував людей проти їх волі в жахливих умовах. Крім того, деяких "пацієнтів" утримували примусово.

У "пацієнтів" забирали мобільні телефони, а якщо вони намагалися покинути приміщення самовільно центру, то їх жорстоко карали. Крім того, в центрах карали за будь-які інші порушення так званих "правил перебування в реабілітаційному центрі".

Організатора центру будуть судити за кількома статтями, включаючи торгівлю людьми, викрадення людини, а також тортури. Максимальне покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі до 15 років разом з конфіскацією майна.

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