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Під Львовом від COVID-19 померла сім'я лікарів: боролися за здоров'я пацієнтів до останнього

Автор: Анна Шиканова

Подружжя-лікарі померли з різницею всього в один день

У Львівській області від коронавірусу загинула сімейна пара лікарів, які майже до останніх днів життя надавали допомогу пацієнтам. У їх родині заразилося п'ять осіб, але одужати змогли не всі. Анна і Богдан Городенчук загинули від ускладнень COVID-19 з різницею в один день.

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Городенчуки працювали в районній лікарні міста Сокаля Львівської області. Про те, що лікарі не змогли подолати хворобу, повідомив головлікар цієї лікарні Роман Швед на своїй сторінці в Facebook.

"Немає слів... Проклятий коронавірус забрав життя Ганни Миколаївни та Богдана Ярославовича Городенчук! Ще одні лікарі! Подружжя-лікарі! До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Повірити неможливо... Світла і вічна пам'ять!" – написав Роман Швед.

У місцевому виданні "Нео Радіо Червоноград" уточнили, що 10 листопада помер Богдан Городенчук, а наступного дня не стало його дружини Анни.

"За здоров'я подружжя Городенчуків майже 3 тижні боролися львівські лікарі. Подружжя все життя працювали в Сокальській лікарні, любили свою роботу. Ганна Богданівна — завідувач гінекологічного відділення, а Богдан Ярославович — завідувачем лабораторії", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом коронавірус забрав життя відразу двох медиків і їх єдиний син залишився сиротою.

А також розповідали про те, що коронавірус вбив відомого українського лікаря, який рятував недоношених дітей.

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