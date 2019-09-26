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Під Львовом чотирирічний хлопчик задихнувся в авто: усі подробиці трагедії

STYLERПодії    26.09.2019 - 17:52
Під Львовом чотирирічний хлопчик задихнувся в авто: усі подробиці трагедії
Дитина задихнулася в авто під Львовом (колаж: РБК-Україна)

Батьки залишили дитину в автомобілі і пішли працювати в поле

У Львівській області сталася трагедія з чотирирічним хлопчиком, який задихнувся у салоні автомобіля батьків. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

НП сталася в четвер, 26 вересня, у Мостиському районі. Близько 12.10 у відділення поліції зателефонували з місцевої міської лікарні з повідомленням про загибель малюка.

Під Львовом чотирирічний хлопчик задихнувся в авто: усі подробиці трагедії

Дитина задихнулася в авто під Львовом (фото: РБК-Україна)

Правоохоронці з'ясували, що батьки залишили хлопчика в автомобілі "Фольксваген", а самі пішли працювати в поле. В машині було прочинене вікно, в яке хлопчик просунув голову і опинився в пастці.

Малюк не зміг вибратися і задихнувся.

В поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Вбивство" (ч. 1, ст. 115 КК України) з позначкою "нещасний випадок".

Розслідування інциденту триває. Поліція встановлює всі обставини смерті хлопчика.

Раніше повідомлялося, що в курортному місті Одеської області сталася трагедія з 10-річним хлопчиком. Дитина грала у своїй кімнаті і впала зі шведської стінки. Хлопчик заплутався в канаті і задихнувся.

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