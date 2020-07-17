Під Львовом у лікарні померла 20-річна дівчина: батьки звинувачують у всьому лікарів

Під Львовом померла 20-річна дівчина в лікарні (колаж РБК-Україна)

Батьки молодої дівчини звинувачують лікарів у халатності і некомпетентності

У місті Стрий Львівської області лікарі загубили 20-річну дівчину Соломію. У цьому впевнені її батьки, які звинувачують медиків у халатність та некомпетентність. Соломія померла в лікарні 14 липня, привезли її туди 10 липня в дуже важкому стані, так як до цього в медустанову просто не приймали.

Як повідомляє "Обозреватель", медики призначали їй заспокійливі, хоча у дівчини страшно боліла голова і була тяжкість у грудях.

"У суботу, 4 липня, Соломія постала і поскаржилася на головний біль. Їй треба було їхати до Львова, в школу християнського лідера. Але була температура 37,4. Нікуди вона не поїхала, ми зателефонували нашому сімейному лікарю Іванні Миколаївні Солдан. Вона призначила ліки і сказала не панікуйте, все пройде", – згадує батько студентки.

Потім дівчина все ж таки поїхала до сімейного лікаря, але той прописав їй лікування і сказав, що противірусні не потрібні.

"Дочка весь час лягала спати, у неї з'явився присмак крові в роті і сильно боліла голова. У середу ми знову звернулися до сімейного лікаря, потім зробили КТ легенів. З'ясувалося, що у доньки двостороння пневмонія. Дзвонимо Іванні Миколаївні, вона просить посидіти в міській лікарні, там дочку повинен був оглянути інфекціоніст. Ми три години прочекали його, але він так і не прийшов. Соломії погано, вона просилася додому, і ми повернулися", – розповіла мама.

Всі лікарі говорили батькам, що таку пневмонію не лікують і відправляли дівчину додому. Вже в п'ятницю сімейний лікар дав направлення в міську лікарню Стрия, через те, що Соломії ставало все гірше, але в приймальному відділенні не дуже хотіли приймати дівчину, говорили, що госпіталізація тільки через головного лікаря. Нарешті батьки домоглися госпіталізації своєї дочки, але далі їх чекала трагедія.

У лікарні дівчину кинули напризволяще, до неї ніхто не підходив. Медики казали, що вона неврастенік і їй потрібно пити заспокійливі. До вечора у Соломії почалися провали в пам'яті, і вона втратила свідомість. Тільки тоді лікар запідозрив, що у неї може бути вірусний менінгоенцефаліт.

20-річна Соломія померла у лікарні (фото: Instagram Соломії)

Батьки розповідають, що санітарка Соломію, як мішок, кинула на каталку, що дівчина вдарилася головою. Її відвезли в реанімацію. Батьки всю ніч провели на вулиці під лікарнею, благали лікарів викликати бригаду зі Львова.

"Вранці нам сказали, що Соломія впала в кому. Потім – що бригада зі Львова їде, а поки треба зробити КТ головного мозку. Півдня шукали мобільний апарат ШВЛ, щоб перевезти дочку в сусідню кімнату. Зі Львова приїхав інфекціоніст і реаніматолог. Вони навіть не оглядали Соломію, подивилися КТ, сказали що пошкоджень мозку немає, але вона у важкому стані і її не можна транспортувати. Для них було головне, що вони призначили лікування за протоколом. Вони постійно повторювали про цей протокол. Потім нам сказали, що єдине, що ще добре працює в організмі Соломії – це легкі. Вона перебувала під апаратами. А в 6 ранку у вівторок 14 липня нам подзвонили і сказали, що померла Соломія", – згадує батько.

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