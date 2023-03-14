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Во Львове полицейская в декретном отпуске помогла задержать убийцу: что она сделала

Полицейская в декретном отпуске помогла задержать убийцу (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове патрульная, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, помогла задержать убийцу.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Что случилось

Так, вчера, 13 марта, около 15 часов, патрульные получили вызов об убийстве в многоэтажке на улице Довженко.

Заявительница сообщила, что из ее подъезда выбежал гражданин в крови и кричал, что в его доме произошло убийство. После этого он скрылся.

Патрульные приехали на место происшествия и обнаружили, что информация подтвердилась. На место инспекторы вызвали все необходимые службы.

Полицейская знала убийцу

После этого к экипажу подошла патрульная Юлия Каторгина, что находится в отпуске по уходу за ребенком и живет в том же дворе. Она сообщила, что знает предполагаемого злоумышленника в лицо, ведь это, вероятно, ее сосед. Так что может помочь его задержать.

Вместе с экипажем они обследовали близлежащие улицы и вскоре задержали 36-летнего львовянина. Выяснилось, что во время бытового конфликта он нанес 41-летнему знакомому многочисленные телесные повреждения, в результате которых гражданин скончался.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ. Подозреваемому "светит" от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Во Львове патрульная помогла задержать убийцу (facebook.com/lvivpolice)

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