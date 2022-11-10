Во Львове новобрачные совершили ДТП и убежали в ЗАГС: опаздывали на роспись

На улице Зеленой во Львове, в разгар дня, произошла забавная авария. Автомобиль хотел обогнать другое авто, но въехал ему в зад. А виновники сунули пострадавшему водителю свои документы и быстро убежали с места происшествия.

"Рассказать вам про веселое ДТП? Opel хотел обогнать BMW, но въехал ему в зад. Из авто виновника выбежала пара (поляк и украинка), оставили документу водителю BMW, закрыли авто, оставив его посреди дороги и побежали в ЗАГС расписываться. Занавес. Здоровья молодым! Горько!" - рассказал детали Тарас Гаврик.

Судя по фотографиям, на месте происшествия уже находится сотрудники полиции. Будут ли оштрафованы молодожены - неизвестно.

Фото: facebook.com/guffrick

Под постом украинцы отметили, что этим новобрачным день росписи точно запомнится на всю жизнь.