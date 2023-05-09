Во Львове мажоры на джипе включили Лепса и пытались избить мужчину за замечание (видео)

Детали скандала во Львове

Ситуация произошла 7 мая возле памятника Адама Мицкевича во Львове. Неподалеку от монумента припарковался Range Rover с номерами АЕ 2636 ТХ. Из авто доносились песни путиниста Григория Лепса.

Роман подошел к авто и сделал замечание парням, спросив, нормально ли это на втором году войны с РФ слушать российскую музыку. Но ответ он получил в агрессивной форме.

"Я решил сделать замечание, потому включил камеру на телефоне и подошел к пассажирскому сидению. Пассажир свернул звучавшее позорище и пытался прислушаться к тому, что я говорю. Это важно, потому что владелец авто может "соскакивать" и говорить, что он не знает этого парня. Согласитесь, когда вы кого-нибудь подвозите, но человек не лезет к проигрывателю. Так вот, когда он услышал мой вопрос: "Нормально ли вам слушать московскую музыку?", то сразу включил "быка"", - рассказал подробности Роман.

Любители российской попсы во Львове (facebook.com/roman.hursky)

После этого парень из машины попробовал выбить из рук телефон львовянина, сбил с него кепку, а потом пытался ударить в лицо.

"Я уклонился, потому он просто меня "черкнул". Это все исключительно на русском языке, под матерные слова и угрозы, конечно. То есть сразу агрессия, никакого диалога. Затем из автомобиля вышел не быковавший водитель. Пассажир, который на фото ближе, продолжил со мной диалог "на повышенных", - рассказал львовянин.

В центре Львова парни на джипе слушали Лепса (фото: facebook.com/roman.hursky)

За дело взялась полиция

Роман сообщил, что после этого написал заявление в полицию, но там сказали, что за такое нарушение "мажорам" светит только административная ответственность. Они же вышли из машины и спаслись бегством пешком.

Сейчас Роман просит определить личности "умников", которые не понимают простых вещей. По его словам, номера машины указывают на то, что авто из Днепропетровской области.

Также на видео вы можете увидеть, в какой форме проходил разговор с любителями российской попсы.

Что известно о водителе авто

Так, в комментариях сообщили, что владелец Range Rover работает по адресу улица Рабочая, 95 в городе Днепр. Там и стоит его авто.

"Сейчас видимо авто будет хоронить, а найти его можно в сервисе кофемашин по этому адресу", - написал подписчик.