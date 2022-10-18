Во Львове "гопники" назвались ТрО и напали на инженера, который чинит Starlink для фронта: детали ЧП

По словам мужчины, на него напали и ограбили неизвестные, которые назвали себя местной территориальной обороной, а произошло это около 23:00 в воскресенье, 16 октября.

Злоумышленники заявили, что Олег нарушает комендантский час, а когда он стал показывать документы - задули его из баллончика, побили и отобрали смартфон iPhone 13 Pro, Airpods Pro и ключи от дома.

Пострадавший обратился в полицию, а также рассказал о происшествии в соцсети. В своем посте он отметил, что грабителями была "просто гопота, назвавшаяся ТРО".

Олег Ковальский пострадал от грабителей (фото: facebook.com/OlavHike)

Инцидент прокомментировал телеком-эксперт Александр Глущенко - он написал в Facebook, что спустя пару часов после разбойнического нападения на Олега под его домом, телефон инженера "засветился" в других районах города.

Вычислить пути миграции девайса позволяет геолокация, о чем похитители, очевидно, не знали.

Движение воров с похищенным телефоном наблюдали при помощи работающей геолокации (фото: facebook.com/OlavHike)

Как стало известно позже, полиция нашла и задержала одного из нападавших - смартфон Олега обнаружили в ту же ночь, а опознание злоумышленника состоялось в понедельник, 17 октября.

"Чувствую себя уже хорошо, глаза не пекут. Полиция Львова сработала оперативно, просто "красавчики". Нападавший, задержанный, из Донецка, он уже имеет судимость", - отмечает пострадавший, передает dev.ua.

Ковальский добавил, что в отделении полиции также несколько человек писали заявления по поводу кражи мобильников, а на судебно-медицинской экспертизе была очередь из ограбленных людей.

Вспоминая детали самого нападения, инженер говорит, что не рассчитал время, и комендантский час застал его на улице возле дома.

"Но они так четко говорили, что я действительно подумал, что это ТрО. Только открыл "Дію" показать документы - получил баллончиком в глаза и по голове кулаком. Полиция показала мне дорожные камеры. Злоумышленники "вели" меня от центра Львова. Я доволен общением с правоохранительными органами, у нас действительно европейская полиция", - подчеркнул он.