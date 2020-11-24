У Львові жінці з живота видалили пухлину-гіганта

У Львові медики видалили 49-річній жінці пухлину величезних розмірів. Утворення досягло ваги 6 кілограмів і знаходилося в черевній порожнині пацієнтки. Через зайву вагу жінка не могла зрозуміти, що щось не так. Про цю операцію розповіли на сторінці Львівської клінічної лікарні швидкої допомоги в Facebook.

Мешканка Львова звернулася до лікарів зі скаргами на постійну слабкість, запаморочення і гінекологічні кровотечі. Через надмірну вагу жінка не відчувала, що всередині у неї може бути пухлина такого розміру. Провівши обстеження, медики виявили, що це міома матки великих розмірів і провели операцію.

Медики розповіли, що операція була складною. Вузли пухлини розташовувалися біля інших органів, вони вросли в жирову тканину кишечника. Незважаючи на це, видалити її вдалося лише за дві години. На наступний день пацієнтка змогла самостійно пересуватися, а 20 листопада її виписали.

У Львові лікарі видалили жінці величезну пухлину (фото: facebook.com/emergencyhospitall)

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