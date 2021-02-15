У Львові жінці видалили гігантську пухлину вагою 30 кілограмів

Операція пройшла успішно, і жінка проходить реабілітацію після складного хірургічного втручання. Жінку оперували 6 годин. Їй видалили рідкісну пухлину черевної порожнини - ліпосаркому.

У Львові онкологи видалили 30-кілограмову пухлину (фото: facebook.com/cancer.lviv.ua)

Два роки тому у жінки почав рости живіт, але вона не надала цьому великого значення, оскільки думала, що просто набрала зайву вагу. До свого сімейного лікаря вона вирішила піти в січні 2021 року.

Медики провели ультразвукове обстеження та виявили величезну пухлину в животі. За кілька днів провели всі необхідні обстеження і зробили операцію. Рана загоїлася без ускладнень і прогноз у пацієнтки хороший.