У Львові жінці видалили гігантську пухлину вагою 30 кілограмів

Лікарі Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру прооперували 47-річну жінку з Івано-Франківської області, і видалили їй 30-кілограмову пухлину.
Про це повідомляє лікувальний центр на своїй сторінці в Facebook.
Операція пройшла успішно, і жінка проходить реабілітацію після складного хірургічного втручання. Жінку оперували 6 годин. Їй видалили рідкісну пухлину черевної порожнини - ліпосаркому.
У Львові онкологи видалили 30-кілограмову пухлину (фото: facebook.com/cancer.lviv.ua)
Два роки тому у жінки почав рости живіт, але вона не надала цьому великого значення, оскільки думала, що просто набрала зайву вагу. До свого сімейного лікаря вона вирішила піти в січні 2021 року.
Медики провели ультразвукове обстеження та виявили величезну пухлину в животі. За кілька днів провели всі необхідні обстеження і зробили операцію. Рана загоїлася без ускладнень і прогноз у пацієнтки хороший.
Нагадаємо, у Львові медики видалили 49-річній жінці пухлину вагою 6 кілограмів, яка перебувала в черевній порожнині пацієнтки. Жінка скаржилася на постійну слабкість, запаморочення і гінекологічні кровотечі.
Раніше лікарі розповіли, як по пальцях на руках розпізнати небезпечний вид раку. Онкологи кажуть, що на перших стадіях хвороби часто немає симптомів, тому потрібно уважно ставитися до будь-яких змін з вашим тілом.