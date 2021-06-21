У Львові в затопленій дощем багатоповерхівці загадково загинув 16-річний підліток

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"У підвальному приміщенні, в якому після дощу набралася вода, був вражений електрострумом житель Львова 2005 року народження", - йдеться в повідомленні.

НП сталася 19 червня близько 19:40 в житловому комплексі "Парус Сіті", що на вулиці Кульпарківська, 93.

Раніше ми писали, що у Львові сталося справжнє диво з 4-річним хлопчиком, який потонув на цілих 5 хвилин.

Також повідомлялося, що у Запоріжжі на пляжі сталася трагедія з підлітком. При цьому байдужість очевидців вразила медиків.