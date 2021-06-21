У Львові в затопленій дощем багатоповерхівці загадково загинув 16-річний підліток
У Львові після затоплення дощем підвалу багатоповерхівки загадково загинув 16-річний підліток. Хлопця вразило сильним розрядом електричного струму.
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
НП сталася 19 червня близько 19:40 в житловому комплексі "Парус Сіті", що на вулиці Кульпарківська, 93.
"У підвальному приміщенні, в якому після дощу набралася вода, був вражений електрострумом житель Львова 2005 року народження", - йдеться в повідомленні.
Хлопець помер ще до приїзду швидкої медичної допомоги.
Нині всі обставини дивної події встановлюються.
Як сховатися від грози
- Якщо ви знаходитесь вдома, потрібно закрити всі вікна і двері.
- Вимкніть всі електричні прилади з мережі.
- Перебуваючи в авто, не паркуйтеся поблизу високих дерев або конструкцій; опустіть (зніміть) антену, зупиніться і перечекайте пік грози.
- Якщо ви в полі, знайдіть поглиблення (бажано, щоб там було сухо); не лягайте, краще присядьте, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі.
Що не можна робити в грозу
- Не ховайтеся від зливи під деревом: воно притягує блискавки, і на вас можуть впасти гілки.
- Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, ліхтарних стовпів, металевих веж, опор електропередач.
- Якщо ви опинилися в лісі - не ховайтеся від грози на узвишші; тримайтеся місць з низькими дерева. Дуб, тополя, сосна і ялина краще проводять електричні розряди, остерігайтеся їх.
- Якщо у вас з собою є парасолька - не розкривайте її - металеві прути притягують розряди.
- Заборонено купатися у водоймах під час грози; якщо ви в човні - швидше дістаньтеся до берега.
- Не дзвоніть з мобільного - відразу вимкніть його, адже є велика загроза попадання блискавки.