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У Львові на виклик до хворої дитини приїхав п'яний медик: "не стояв на ногах" (відео)

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Львів, Четвер 16 вересня 2021 14:48
У Львові на виклик до хворої дитини приїхав п'яний медик: "не стояв на ногах" (відео) Медики швидкого приїхали на виклик п'яними (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові до хворої дитини викликали швидку, однак, один з медиків був у стані алкогольного сп'яніння. За словами очевидців, він не стояв на ногах.

Про це повідомляє Варта 1.

Так, інцидент стався сьогодні, 16 вересня на вулиці Лазаренка,36. Зокрема, батьки думали, що у дитини підозра на апендицит, тож потрібне було невідкладне обстеження. Коли приїхали медики, то один з них був дуже п'яним, що ледве стояв на ногах.

"Медпрацівник на ногах не стояв", – повідомив очевидець.

На відео видно, що на виклик приїхали двоє працівників швидкої. Поки лікарка заповнювала папери, медик, про якого батьки казали, що він п'яний сидів, схиливши голову.

Також на місце події одразу викликали патрульних та батьки відразу написали на медпрацівників заяву з проханням встановити їхні особи та притягнути до відповідальності.

У Львові на виклик до хворої дитини приїхав п'яний медик: &quot;не стояв на ногах&quot; (відео)

Батьки написали на медиків заяву (varta1.com.ua)

Раніше ми повідомляли, що в МОЗ розповіли, яке покарання загрожує медикам за підробку COVID-сертифікату.

Також ми писали, що у Дніпрі провідні американські опікові хірурги розпочали безкоштовно оперувати дітей.

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