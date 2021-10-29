У Львові поборола коронавірус 91-річна жінка з повним ураженням легень: що її врятувало

У Львові 91-річній жінці вдалося побороти коронавірус. У неї було уражено 99% легенів.
Про Софію Голдак розповіли в сюжеті ТСН.
Хвороба підкралася до львів'янки раптово. Якось увечері її просто стало трясти. Температура підскочила до 39 градусів. Спочатку львів'янка лікувалася вдома. Вона потрапила в лікарню і 10 днів пролежала під кисневою маскою. Потім ще місяць провела вдома з кисневим концентратором. Відзначимо, що подолати недугу літній жінці допомогла вакцинація.
Софія згадує, коли йшла на щеплення, серйозних надій на вакцину у неї не було.
Завідуюча одного з інфекційних відділень Наталія ралець розповіла, що вакциновані, в тому числі і літні люди, хворіють вкрай рідко. Перебіг хвороби у них набагато легше.
Зараз 91-річна Софія вже тиждень як дихає сама. Сьогодні почала потроху ходити без допомоги онуки. Вона каже,що не знає, що було б, якби вона тоді не вакцинувалася.
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