У Львові поборола коронавірус 91-річна жінка з повним ураженням легень: що її врятувало

Історія одужання

Хвороба підкралася до львів'янки раптово. Якось увечері її просто стало трясти. Температура підскочила до 39 градусів. Спочатку львів'янка лікувалася вдома. Вона потрапила в лікарню і 10 днів пролежала під кисневою маскою. Потім ще місяць провела вдома з кисневим концентратором. Відзначимо, що подолати недугу літній жінці допомогла вакцинація.

Софія згадує, коли йшла на щеплення, серйозних надій на вакцину у неї не було.

Завідуюча одного з інфекційних відділень Наталія ралець розповіла, що вакциновані, в тому числі і літні люди, хворіють вкрай рідко. Перебіг хвороби у них набагато легше.

Зараз 91-річна Софія вже тиждень як дихає сама. Сьогодні почала потроху ходити без допомоги онуки. Вона каже,що не знає, що було б, якби вона тоді не вакцинувалася.