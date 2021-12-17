У Львові лікарі врятували чоловіка, у якого відмирали органи через рідкісне COVID-ускладнення

У Львові медики врятували 68-річного чоловіка зі Стрия у якого діагностували унікальний випадок хірургічного ускладнення коронавірусної інфекції.
Про це розповіли на сторінці першого територіального медичного об'єднання міста Львова у Facebook.
Так, 68-річний Володимир майже вилікувався від коронавірусу. Однак, його турбували раптові гострі болі у животі.
Зазначається, що КТ показало про поступове відмирання частинок одразу трьох органів, а саме нирок та селезінки. Таке хірургічне ускладнення коронавірусної інфекції у світі називають мультифокальним тромбозом ниркових та селезінкових артерій.
Медики кажуть, що це поодинокі випадки у світовій медичній практиці.
COVID-19 має специфічний вплив на організм. Інфекція руйнує ендотелій - внутрішню вистілку кровоносних судин. Тому через згущення крові утворюються тромби. Далі вони блокують кровопостачання до органів та призводячи до поступового припинення їхніх функцій.
"На момент встановлення діагнозу фахівцям вдалося обмежитися лише медикаментозним лікуванням. За допомогою спеціального апарату інфузомату препарати для розрідження крові рівномірно та цілодобово вводяться пацієнту. А найсучасніший апарат контролю системи гемостазу - тромбоеластометр Rotem дозволяє в автоматичному онлайн режимі регулювати необхідне дозування ліків", - кажуть медики.
Зазначимо, що останні хвилі коронавірусу є агресивнішими та призводять до ускладнень, а саме: уражень серцево-судинної та нервової системи, головного мозку, панкреатиту, плевриту, пневмоній тощо.
Що робити, аби зупинити поширення COVID-19:
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