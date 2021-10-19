У Львові лікарі показали реанімацію з COVID-хворими: "такого ще ніколи не було, дуже страшно"

За словами медика, серед 400 пацієнтів, які зараз лікуються в коронавірусному стаціонарі, немає жодного вакцинованого. Зазначається, що вперше у реанімації знаходиться 50 критичних пацієнтів.

"50 критичних пацієнтів в COVID-реанімації. Такого ще ніколи не було. І це дуже страшно. Бо світла вкінці тунелю не видно. Серед пацієнтів в реанімації - жодного вакцинованого", - написав Самчук.

Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Наталія Матолінець записала відео із реанімації коронавірусного відділення лікарні та розповіла, що зараз у лікарні рятують 40-річну матір трьох дітей, яка перебуває у тяжкому стані. Окрім того, коронавірусом заразились ще троє членів її родини. Лікар зазначилла, що уся родина є противниками вакцинації.

"Її найменшій дитині - усього рік. Чи вдасться врятувати маму, ми не знаємо", - наголосила вона.

Також Матолінець закликала жителів Львова вакцинуватись та допомогти медикам впоратись зі страшною епідемією.

"Допоможіть нам впоратися з цією епідемією, бо насправді сил уже не вистачає ні в кого! Ми надіємось, що ми врятуємо цю маму!" -додала вона.