Загинув відомий український дизайнер, який заснував Lviv Fashion Week

Петро Нестеренко-Ланько, відомий український дизайнер, засновник Lviv Fashion Week, трагічно загинув у Львівській області.

В пресслужбі Національної поліції повідомили, що аварія сталася 23 листопада близько 22.10 на автодорозі "Львів-Шегині" у селі Бартатів Городоцького району.

Аварія трапилася на пішохідному переході. 34-річний водій автомобіля "Nissan" скоїв наїзд на 37-річного чоловіка, який помер від отриманих травм на місці ДТП.

Водієві загрожує від трьох до восьми років за скоєне. Він затриманий і в поліції проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим був Петро Нестеренко-Ланько, знаменитий дизайнер, заснував Lviv Fashion Week.

"Ти був першим, хто зробив для мене дизайнерський одяг, ще коли вчився у вузі. Ще вчора ти вітав мене з Днем Народження і писав що маєш подарунок і що треба зустрітися. Сьогодні ти пішов... назавжди..." - написала Галина Янько.

Петро Нестеренко-Ланько загинув під Львовом (скрін: facebook.com/galyna.yanko)

Раніше ми писали, що від коронавірусу помер відомий лікар з Дніпра Борис Анатолійович Павленко. Він завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених в Обласній лікарні імені Мечникова.

Також повідомлялося про смерть Філіпа Левшина, епатажного українського музиканта, який послав суддів Х-Фактор. Артистові було всього 28 років.