У Львові таксист повіз дитину в невідомому напрямку: дівчинка вистрибнула з авто на ходу

Як повідомила жінка, вони повернулися додому і виявили, що забули забрати посилки з Нової Пошти. Вона попросила старшу дочку це зробити та викликала таксі через додаток Bolt з чітким зазначенням адреси.

"Вказую адресу: Широка-Низинна-Широка. Пише дочка в вайбер: мама, ми щось не туди їдемо. Фото скидає, що вони стоять на Левандівському мосту. Дзвоню і кажу: дай трубку водієві. Вона каже, що мама хоче з вами поговорити. Він мовчить і відвертається. Сказала їй вийти з машини. Вона вибігла з авто", - написала Юліана Гукова.

11-річна дівчинка розповіла, що водій ігнорував навігатор, який говорив йому повернутися назад і пропустив повороти. Коли жінка змогла додзвонитися до водія і поставити йому питання, чому він не повіз дитину за вказаною адресою, водій назвав вулицю в іншому районі міста і почав стверджувати, що дівчинка дала йому таку адресу.

"Вона, коли сіла в машину, то сказала на Наукову". Але це ж повна ахінея. Коли ви сідаєте в машину, то водій добре бачить адресу безпосередньо. Викликали поліцію, всі дзвінки водій скидає", - додала мама постраждалої дитини та вказала марку машини водія і його реєстраційний номер.

Крім того, вона повідомила, що після публікації з нею зв'язалася інша дівчина, яка розповіла, що знає цього водія і з нею сталася аналогічна історія і мама змушена була їхати її забирати з іншого району. Цей інцидент стався рік тому.

Небайдужі львів'яни знайшли водія і спробували з ним поговорити. Зрозумілих відповідей від таксиста вони так і не отримали. Він говорив, що не чув, що говорила дитина, але стверджує, що дівчинка назвала йому іншу адресу.

У Львові таксист повіз дитину в невідомому напрямку