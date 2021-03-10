У Львові суд звільнив водія, який тричі переїхав 4-річну дівчинку

ДТП сталося рік тому 6 серпня. Після наїзду авто дівчинка отримала струс мозку і численні травми. Водій якимось чином примирився з батьками дівчинки.

У ході судового засідання водій свою провину визнав. Зі свого боку батьки дівчинки попросили закрити кримінальне провадження, кажучи, що водій повністю відшкодував їм моральної та матеріальної шкоди.

Враховуючи ці обставини, суддя вирішив звільнити молодого людини від кримінальної відповідальності у зв'язку з його примиренням з сім'єю потерпілої. Так, виробництво закрили, апеляції на постанову суду рідні постраждалої дитини не подавали.

Зазначимо, що за ДТП 4-річна дівчинка не отримала жодного перелому, але у неї були діагностовані інші травми.

Нагадаємо, дівчинка каталася на самокаті на парковці магазину. В цей час 19-річний водій Volkswagen Golf, рухаючись заднім ходом, наїхав на неї. Спочатку він зачепив дитину заднім колесом, потім переїхав переднім. Коли дівчинка вже лежала на землі, водій, не зупиняючись, ще раз переїхав її лівим переднім колесом.