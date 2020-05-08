У Львові студентам-медикам розповідають про шкідливість контрацепції та гріховність абортів

У Львові студентам-медикам читають курс з біоетики, де розповідають про гріховність абортів після інцесту та неефективність контрацепції. Предмет першокурсникам Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького веде доцент, магістр релігійних наук, кандидат наук з державного управління Галина Терешкевич (сестра-монахиня УГКЦ Діогена).

Курс лекцій заснований на її підручнику "Біоетика в системі охорони здоров'я і медичної освіти", який рекомендований Міністерством охорони здоров'я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Черниця викладає вже 20 років.

Майбутні медики після лекцій повинні складати тести - де правильними варіантами відповідей будуть вважатися "постулати" Терешкевич.

"Тут настав час поговорити про адекватність, тому що якісь із цих варіантів апелюють до сучасної науки, а якісь - до християнства і Біблії за уявленнями пані викладачки", - написала журналістка Анна Чабарай у своєму Facebook.

Також вона опублікувала скріни цих самих тестів.

"У студентів також трохи їде дах, тому що в одному варіанті тесту негативні сторони використання презервативів відсутні (нечистий поплутав, мабуть), а в другому відповідь на те саме запитання - у 15% випадків презерватив розривається і взагалі пропускає ВІЛ (розривається, якщо юзер ідіот, на це є інструкція, і ні, ВІЛ він не пропускає), призводить до викиднів і неплідності (шооо?)" - обурюється журналістка

Черниця-доцент розповідає студентам, що аборти - це загроза суспільству і демографічна проблема, тому що може призвести до спаду народжуваності. Навіть якщо вагітність наступила в результаті зґвалтування або інцесту, "адже дитина не може нести відповідальність за негідні вчинки свого батька". Також вона стверджує, що застосування засобів контрацепції морально неприпустимо.

У Львові в медуніверситеті черниця викладає суперечливий курс з біоетики (Фото: facebook.com/a.chabarai)

Як стало відомо, останні три роки предмет Терешкевич з'єднали з загальним курсом філософії, виділивши на її лекції лише кілька пар.

"Цей предмет був колись самостійним, а зараз має кілька годин у складі курсу з філософії. Вона розробляє ті програми разом з науковцями з Києва, священиками, теологами. Звичайно, що в її позиції виражені думки, які відповідають її конфесійній приналежності. Вона є авторкою чотирьох видань підручника «Біоетика», який надрукований зі згоди міністерства охорони здоров’я. Рецензентами підручника були голова комісії з питань етики медичного університету Богомольця, науковці з академії наук. Це не одна вона до цього причетна. Ми зробили мінімум годин цьому предмету, а в інших медичних університетах є окремий предмет біоетика", - розповів завідувач кафедри філософії і економіки ЛНМУ професор Ігор Держко, пише ZAXID.NET.

Також він запевнив, що конфліктів зі студентами через розбіжності у поглядах у викладачки-черниці ніколи не було.

Сама ж Терешкевич визнала в розмові з журналістами, що дані лекції - з її старого підручники, в якому "є багато недоробок", і тепер вона написала новий - "Основи біоетики та біобезпеки".

Раніше ми писали про те, що карантин в Україні ввів корективи в навчальний процес у школах і вишах, і в Міносвіти і науки вже прийняли рішення, як буде відбуватися закінчення навчального року у студентів.