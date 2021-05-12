У Львові студент за тисячу гривень облив фарбою пам'ятник Бандері: як покарали вандала

Сам інцидент стався в ніч проти 5 лютого, а справу розглядали в Галицькому суді Львова наприкінці квітня.

Затриманим студентам - віком 19 та 24 років - повідомили про підозру за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Підсудний визнав свою провину. Його засудили до 4 років з випробувальним терміном - 2 роки.

"Таке рішення було прийнято на підставі угоди між прокурором і обвинуваченим... Надалі під час служби (студент навчається на військовій спеціальності) за обвинуваченим буде проведено нагляд", - розповів Береза.

За словами представника суду, під час слідства також з'ясувалося, що молодим людям заплатили по тисячі гривень за те, щоб вони облили пам'ятник фарбою. Це завдало збитків Галицькій адміністрації у розмірі 7100 гривень.

У відділі комунікації Нацполіції у Львівській області розповіли, що правоохоронці вже знайшли замовника злочину і проти нього ведеться окреме розслідування.

У Львові вандали облили фарбою пам'ятник Бандері (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)