У Львові школяр вбив 44-річного чоловіка: хотів помститися за батька, але переплутав кривдника

У Львові підліток убив 44-річного чоловіка, щоб захистити честь батька. Десятикласник напав на нібито кривдника свого батька біля під'їзду будинку, куди той ішов з подарунком на день народження племінника, і з одного удару відправив дорослого чоловіка в кому.

Потерпілий потрапив у реанімацію, і лікарі боролися за життя пацієнта чотири дні. Проте чоловік помер. Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин".

Як розповіли у Львівській лікарні швидкої допомоги, у потерпілого була критична травма головного мозку: важка черепно-мозкова травма, забій та здавлення головного мозку важкого ступеня.

Як з'ясувалося, після удару кулаком по переніссі Руслан впав на асфальт і сильно стукнувся головою.

Разом з тим сестра загиблого розповіла, що на тілі брата медики виявили сліди від кількох ударів. Вона впевнена, що чоловіка добивали після втрати свідомості кілька підлітків. Також Надія підозрює, що у трагедії винен саме батько хлопця Михайло - він підмовив сина та його друзів і підбурював до нападу на сусіда.

Однак насправді загиблий чоловік взагалі не конфліктував з батьком 16-річного хлопця. Річ у тому, що напередодні трагедії Михайло за чаркою посварився зі своїм приятелем Василем і повернувся додому з підбитим носом. Школяр Віталій розлютився і вирішив помститися кривдникові батька, але "переплутав" двох людей і напав на іншого чоловіка.

Між тим, батько десятикласника за час слідства вже помирився з Василем.

Неповнолітньому вже оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Віталію інкримінують вбивство з необережності. За скоєне підлітку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що під Харковом підліток по-звірячому вбив чоловіка, в той час, як його друзі спостерігали за розправою.

Також ми писали про те, що під Миколаєвом п'яний чоловік забив до смерті людину серед білого дня.