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У Львові робот провів унікальну операцію безплідній 19-річній дівчині: фото вражають

Автор: Тетяна Самарук

Вперше у Західній Україні медики провели гінекологічну операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci.

Про це повідомили в пресслужбі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Так, медики зробили операцію 19-річній дівчині, яка протягом двох років страждала від тазових болів і проблем з менструальним циклом. У неї також діагностували безпліддя.

Окрім того, після ретельного обстеження спеціалісти виявили дермоїдну кісту правого яйника. Пухлинне доброякісне утворення підлягало лише хірургічному лікуванню.

“ Зазвичай, така кіста утворюється ще з народження. Зважаючи на вік та захворювання пацієнтки наші медики прийняли рішення хірургічного втручання за допомогою роботичної системи Da Vinci”, — розповіли в лікарні.

Раніше ми повідомляли, що у Львові провели фантастичну операцію, яку провів робот-хірург "Da Vinci".

А також розповідали про те, що через лікарську помилку українці зробили непотрібну операцію.

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