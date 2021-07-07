У Львові робот провів унікальну операцію безплідній 19-річній дівчині: фото вражають

Так, медики зробили операцію 19-річній дівчині, яка протягом двох років страждала від тазових болів і проблем з менструальним циклом. У неї також діагностували безпліддя.

Окрім того, після ретельного обстеження спеціалісти виявили дермоїдну кісту правого яйника. Пухлинне доброякісне утворення підлягало лише хірургічному лікуванню.

“ Зазвичай, така кіста утворюється ще з народження. Зважаючи на вік та захворювання пацієнтки наші медики прийняли рішення хірургічного втручання за допомогою роботичної системи Da Vinci”, — розповіли в лікарні.