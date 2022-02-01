У Львові працівниця аптеки нажилася на 900 тисяч на ліках для онкохворих: яка схема

З'ясувалося, що завідувачка аптеки вносила значно занижені - неправдиві дані про вартість медичних препаратів у внутрішню систему обліку, але продавала по справжнім.

"Зокрема вхідну вартість на препарати для онкохворих вона занижувала більш ніж у десять разів, натомість продавалися ліки за реальними цінами. Різницю фігурантка забирала собі", - йдеться в публікації.

Таким чином жінка нажилася на суму майже 900 тисяч гривень.

Як повідомляється, шахрайку викрили співробітники кіберполіції у Львівській області спільно зі слідчими Львівського райуправління поліції №1.

Жінку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) КК.

"Підозрюваній може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває", - розповіли в поліції.