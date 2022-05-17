У Львові п’яний водій скоїв ДТП та телефонував дружині з ключів від домофону (відео)

Повідомляється, що ДТП сталася 16 травня на вулиці Скрипника. 53-річний мешканець Львова на автомобілі Mercedes-Benz в’їхав у припаркований автомобіль Peugeot Boxer.

"Патрульні, які приїхали на місце події, одразу помітили у керманича ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Поведінка чоловіка була дуже дивною. Він намагався комусь зателефонувати, але не з мобільного, а через ключі від домофона. Чоловік ледь тримався на ногах", - розповіли патрульні.

Також водій не усвідомив, що вчинив ДТП, запитав, чому патрульні його зупинили. Від перевірки на стан алкогольного сп’яніння на Drager у присутності свідків він відмовився.

Інспектори склали на чоловіка два протоколи - за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.