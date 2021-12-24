У Львові підліток впав у кому після безсимптомного COVID-19: лікування обійшлося в півмільйона

За словами мами юного пацієнта Олени Боднар, до районної лікарні син потрапив з вітрянкою. Однак після відповідного лікування стан Віктора не покращувався - він навіть відмовлявся від їжі та води, скаржився на слабкість.

Тоді хлопець був госпіталізований до лікарні Львова, і його тиск був критично низьким: 60 на 20, а сатурація знизилася до 70%. Медики відразу зробили йому тест на антиген - так з'ясувалося, що крім вітрянки Віктор безсимптомно переніс ще й COVID-19, і саме він дав таке серйозне ускладнення.

Через кілька днів перебування в реанімації медики діагностували мозкову кому, і юнака підключили до спеціального апарату, який очищає кров.

17-річний пацієнт у Львівській лікарні впав у мозкову кому через COVID-ускладнення (фото: скріншот)

Як розповів завідувач відділення анестезіології та реанімації Західноукраїнського дитячого медичного центру Роман Собко, у пацієнта розвинулася поліорганна недостатність: ниркова, дихальна та серцева.

"Мультисистемний запальний синдром виникає через 4-6 тижнів після перенесеної коронавірусної інфекції", - зазначає лікар-педіатр Віта Волощук.

Медики розповідають, що подібний посткоронавірусний синдром у дітей не рідкість. Так, лише у Львівській області було зафіксовано понад 20 таких випадків.

Однак Віктор став найважчим пацієнтом. Мама хлопця згадує, що він пробув у комі три доби, і згасав на очах.

Собко наголосив, що у випадку з підлітком була реакція організму на перенесення інфекції.

Хлопець після одужання приходить до лікарні на огляд (фото: скріншот)

"Мозкова кома тривала близько 3-4 діб, а потім ще залишалося порушення свідомості до тижня часу", - сказав лікар.

Лікування мультисистемного синдрому у Віктора обійшлося лікарні в 500 тисяч гривень. Стан хлопця зараз нормалізувався, він відчуває себе добре.

Врятований 17-річний хлопець зі своєю мамою (фото: скріншот)

Завдяки лікарям юнак днями зміг відсвяткувати вдома свій 17-й день народження. Тепер Віктор на знак подяки приніс медикам торт.

Відео: львівські лікарі врятували 17-річного пацієнта, який через ускладнення від коронавірусу впав у мозкову кому