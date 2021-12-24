У Львові підліток впав у кому після безсимптомного COVID-19: лікування обійшлося в півмільйона
У Львові 17-річний хлопець через ускладнення після коронавірусної хвороби, яка пройшла безсимптомно, потрапив до реанімації та впав у мозкову кому. Після тривалого і дорогого лікування підлітка, на щастя, медикам вдалося врятувати.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
За словами мами юного пацієнта Олени Боднар, до районної лікарні син потрапив з вітрянкою. Однак після відповідного лікування стан Віктора не покращувався - він навіть відмовлявся від їжі та води, скаржився на слабкість.
Тоді хлопець був госпіталізований до лікарні Львова, і його тиск був критично низьким: 60 на 20, а сатурація знизилася до 70%. Медики відразу зробили йому тест на антиген - так з'ясувалося, що крім вітрянки Віктор безсимптомно переніс ще й COVID-19, і саме він дав таке серйозне ускладнення.
Через кілька днів перебування в реанімації медики діагностували мозкову кому, і юнака підключили до спеціального апарату, який очищає кров.
17-річний пацієнт у Львівській лікарні впав у мозкову кому через COVID-ускладнення (фото: скріншот)
Як розповів завідувач відділення анестезіології та реанімації Західноукраїнського дитячого медичного центру Роман Собко, у пацієнта розвинулася поліорганна недостатність: ниркова, дихальна та серцева.
"Мультисистемний запальний синдром виникає через 4-6 тижнів після перенесеної коронавірусної інфекції", - зазначає лікар-педіатр Віта Волощук.
Медики розповідають, що подібний посткоронавірусний синдром у дітей не рідкість. Так, лише у Львівській області було зафіксовано понад 20 таких випадків.
Однак Віктор став найважчим пацієнтом. Мама хлопця згадує, що він пробув у комі три доби, і згасав на очах.
Собко наголосив, що у випадку з підлітком була реакція організму на перенесення інфекції.
Хлопець після одужання приходить до лікарні на огляд (фото: скріншот)
"Мозкова кома тривала близько 3-4 діб, а потім ще залишалося порушення свідомості до тижня часу", - сказав лікар.
Лікування мультисистемного синдрому у Віктора обійшлося лікарні в 500 тисяч гривень. Стан хлопця зараз нормалізувався, він відчуває себе добре.
Врятований 17-річний хлопець зі своєю мамою (фото: скріншот)
Завдяки лікарям юнак днями зміг відсвяткувати вдома свій 17-й день народження. Тепер Віктор на знак подяки приніс медикам торт.
Відео: львівські лікарі врятували 17-річного пацієнта, який через ускладнення від коронавірусу впав у мозкову кому
Раніше повідомлялося, що нещодавно у Львові лікарі врятували чоловіка, у якого відмирали органи через рідкісне COVID-ускладнення.
Нагадаємо, перед цим лікар назвала симптоми COVID-19, при яких потрібно обов'язково звертатися до медиків, а займатися самолікуванням - дуже небезпечно.