У Львові патрульні допомогли доправити травмованого 1-річного хлопчика до лікарні (фото)

Так, сьогодні, 1 вересня, під час патрулювання на вулиці Василя Стуса, до патрульних звернувся схвильований чоловік, який попросив про допомогу.

Розгублений чоловік розповів, що в його автомобілі перебуває 1-річний син, якому потрібно якомога швидше добратися до лікарні. Зокрема, дитина впала та травмувала нижню щелепу і розпочалась сильна кровотеча.

"Не гаючи часу, командир взводу Михайло Павшик та його напарник Роман Мурин, увімкнули сирену, проблискові маячки на службовому автомобілі та супроводили автомобіль з дитиною до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже за лічені хвилини травмованого хлопця передали медикам.

У Львові патрульні допомогли доправити дитину до лікарні (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)