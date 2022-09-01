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У Львові патрульні допомогли доправити травмованого 1-річного хлопчика до лікарні (фото)

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Львів, Четвер 01 вересня 2022 19:18
У Львові патрульні допомогли доправити травмованого 1-річного хлопчика до лікарні (фото) Патрульні у Львові допомогли доправити дитину до лікарні (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові патрульні не були байдужими та здійснили супровід автомобіля з травмованим малюком до лікарні.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції у Facebook.

Так, сьогодні, 1 вересня, під час патрулювання на вулиці Василя Стуса, до патрульних звернувся схвильований чоловік, який попросив про допомогу.

Розгублений чоловік розповів, що в його автомобілі перебуває 1-річний син, якому потрібно якомога швидше добратися до лікарні. Зокрема, дитина впала та травмувала нижню щелепу і розпочалась сильна кровотеча.

"Не гаючи часу, командир взводу Михайло Павшик та його напарник Роман Мурин, увімкнули сирену, проблискові маячки на службовому автомобілі та супроводили автомобіль з дитиною до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже за лічені хвилини травмованого хлопця передали медикам.

У Львові патрульні допомогли доправити травмованого 1-річного хлопчика до лікарні (фото)У Львові патрульні допомогли доправити травмованого 1-річного хлопчика до лікарні (фото)У Львові патрульні допомогли доправити дитину до лікарні (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що патрульні під Києвом допомогли жінці повернути додому пухнастого улюбленця.

Також ми писали, що у Києві патрульні зупинили рух на жвавій дорозі, щоб пропустити каченят.

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