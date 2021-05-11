Львів'янин на самокаті влетів у натовп на повній швидкості: українці розгнівані

"Це було жахливо, бо хлопець на самокаті позаду себе віз дівчину і на повній швидкості в’їхав у натовп. Дитина аж перекинулася. Дуже забила голову. Цілком очевидно, там буде не тільки "шишка" на голові, бо дитина потроху почала втрачати орієнтацію в просторі”, - написала жінка.

Інформацію Styler підтвердили у патрульній поліції Львова, додавши, що потерпілого хлопчика забрали у лікарню.

Користувачів соцмереж обурила така безвідповідальна поведінка юнака на самокаті.

"Тут проблема не в самокатах, а у свідомості наших людей! Не важливо, чи людина їде на самокаті, велосипеді чи за кермом авто, якщо дебіл, то і пішоходом буде дебіл!" - пише одна з користувачок.

Хтось розповідає, що кількома днями раніше теж став свідком аварійної ситуації. Електросамокат на червоне світло вилетів на перехрестя і ледь не збив пішоходів.

"Службам прокату самокату треба в додатку під час реєстрації ввести тест IQ перед тим, як користуватися, і екзамен ПДР", - обурюються українці.

Чимало користувачів зазначають, що, насамперед, треба розробити нормальне законодавство, яке регулюватиме рух електротранспорту, "бо зараз тільки розпочинаються масові катання на цих засобах".