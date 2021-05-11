Львів'янин на самокаті влетів у натовп на повній швидкості: українці розгнівані

10 травня біля Львівського оперного театру молодий хлопець на електросамокаті на швидкості в'їхав у натовп людей, в результаті чого постраждала маленька дитина.
Про це розповіла місцева мешканка Ольга Добривода, яка стала свідком події, в Facebook-спільноті "Варта1".
"Це було жахливо, бо хлопець на самокаті позаду себе віз дівчину і на повній швидкості в’їхав у натовп. Дитина аж перекинулася. Дуже забила голову. Цілком очевидно, там буде не тільки "шишка" на голові, бо дитина потроху почала втрачати орієнтацію в просторі”, - написала жінка.
Інформацію Styler підтвердили у патрульній поліції Львова, додавши, що потерпілого хлопчика забрали у лікарню.
Користувачів соцмереж обурила така безвідповідальна поведінка юнака на самокаті.
"Тут проблема не в самокатах, а у свідомості наших людей! Не важливо, чи людина їде на самокаті, велосипеді чи за кермом авто, якщо дебіл, то і пішоходом буде дебіл!" - пише одна з користувачок.
Хтось розповідає, що кількома днями раніше теж став свідком аварійної ситуації. Електросамокат на червоне світло вилетів на перехрестя і ледь не збив пішоходів.
"Службам прокату самокату треба в додатку під час реєстрації ввести тест IQ перед тим, як користуватися, і екзамен ПДР", - обурюються українці.
Чимало користувачів зазначають, що, насамперед, треба розробити нормальне законодавство, яке регулюватиме рух електротранспорту, "бо зараз тільки розпочинаються масові катання на цих засобах".
Нагадаємо, що недавно ведучого "Телебачення Торонто" Майкла Щура забризгали з балончика і побили за зауваження хлопцеві на самокаті про недотримання ПДР.