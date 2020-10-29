У Львові онкологічного пацієнта з COVID-19 виписали додому без надання допомоги

У Львові молодий хлопець помер через недбалість лікаря (Колаж РБК-Україна)

Лікар міської лікарні просто відправила додому пацієнта з раком, який заразився COVID-19

У Львові сталася трагічна історія з пацієнтом однієї з міських лікарень. 25-річного чоловіка з онкологією, який заразився коронавірусом, просто виписали з лікарні та відправили додому.

У 25-річного Олега Кулиняка стався крововилив, і він був госпіталізований в 5-у міську лікарню. Лікар знала, що молодий чоловік проходить лікування від онкологічного захворювання. У лікарні Олег заразився коронавірусом від сусіда по палаті. Відділення було вирішено закрити на карантин, а лікар Кулиняка замість того, щоб відправити пацієнта в іншу лікарню, просто виписала його додому. Деталі розповіла журналістка Марта Іванова на своїй сторінці в Facebook.

"Нещодавно у нього стався крововилив, і він проходив лікування в 5 міській лікарні Львова. Під час лікування Олег підхопив коронавірус. За словами дружини, заразився від іншого пацієнта, який був у лікарні. Оскільки відділення, в якому перебував Олег, закрили на карантин – чоловіка просто відправили додому", - написала Іванова.

Вона додала, що рідні самостійно почали пошук лікарні, де б взяли хворого і зробили йому тест на коронавірус. На ці пошуки у них пішло 4-5 днів, які фактично коштували життя молодому чоловікові. Його змогли покласти в районну лікарню в Пустомитах, але його стан вже настільки погіршився, що лікарі просто не змогли йому допомогти й він помер.

"До лікарів з Пустомитівської лікарні ми претензій не маємо. Вони виділили йому реанімаційну палату, коли дізналися, що ми з таким діагнозом вдома. Поки ми самостійно шукали, куди покласти чоловіка, ми втратили орієнтовно 4-5 днів. Лікуючий лікар Горон Наталія Юріївна з 5-ої лікарні відправила хворого з онкологією пацієнта додому. В цей час інші лікарі направляли своїх пацієнтів в інші медустанови. Спроби сконтактуватися з лікарем не давали ніяких результатів. Лікар просто не виходила на зв'язок", - процитувала журналістка слова дружини загиблого пацієнта.

Олег Кулиняк з дружиною і доньками (Фото: facebook.com/m.oliyarnyk)

Рідні Олега Кулиняка звернулися в поліцію і прокуратуру і було відкрито кримінальне провадження за фактом смерті пацієнта в результаті неналежного виконання обов'язків лікарями. Справу порушили за фактом ненадання медичної допомоги хворому пацієнтові, яке спричинило смерть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у журналіста Айдера Муждабаєва помер батько від коронавірусу.

А також ми розповідали про те, що блогер зі Словаччини записав страшне відео про COVID-19 за кілька годин до своєї смерті.