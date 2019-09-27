У Львові новонародженому видалили величезну пухлину: малюк зменшився в два рази

У Львові лікарі зіткнулися з дуже складним і рідкісним випадком. Новонароджений малюк був прооперований з 2,5 кілограмової куприковою тератомою. Про це повідомляє Zahid.net.

Хлопчик народився раніше часу, і в результаті ускладнень під час пологів отримав серцеву недостатність. Але саме це його і врятувало, адже, якщо б він з'явився на світ у строк, пухлина могла б зрости до гігантських розмірів.

"Якщо б жінка доходила до кінця вагітності, то невідомо, до яких розмірів зросла б тератома, і що тоді сталося б з дитиною і мамою", – розповіли в перинатальному центрі.

Вага малюка разом з пухлиною була 4280 грамів, після операції дитина стала важити 1800 грамів.

"Через пухлину серце дитини працювало з великим навантаженням, лівий шлуночок був збільшений. Сама пухлина була горбиста, дуже наповнена кров'ю, і на ній почали з'являтися великі некрозні плями. Дитину слід від неї негайно звільнити, інакше б загинула через зараження крові", – розповіли медики.

Фото: Малюк народився недоношеним (zahid.net)

У мами малюка вже є двоє дітей, хлопчик і дівчинка. Про проблему з майбутньою дитиною вона дізналася ще при вагітності, але тоді лікарі запевняли її, що пухлина маленька і не зможе зрости.