У Львові почали судити пастора-педофіла, який розбестив 147 дітей: ледве волочив ноги і хитав головою

Всі жертви педофіла відвідували організовані підозрюваним заняття для підлітків. Він це називав дитячою релігійною організацією.Як з'ясувалося в ході розслідування, ні до однієї з релігійних конфесій або церков підозрюваний не належав і його організація була нелегальною.

На судове засідання підозрюваного Романа М. вивели під руки двоє конвоїрів. Обвинувачений волочив ноги, не вимовив ні слова і хитав головою.

Один з його адвокатів стверджує, що чоловік психічно хворий і судити його не можна. Але результати експертизи говорять зворотне.

"Судячи з його зовнішніх ознак, є необхідність призначення повторної психіатричної експертизи. Вона була проведена досить тривалий час тому, і з тих пір його стан істотно погіршився", - вважає адвокат обвинуваченого Богдан Бень.

Підозрюваний Роман в залі суду (фото: radiosvoboda.org)

На перше судове засідання прийшли чотири жертви ґвалтівника. Потерпілі кажуть, що педофіл тільки видає з себе психічно хворого, але сам таким не є.

Історія спливла лише минулого року, коли до правоохоронців звернулася перша жертва. Дівчина тоді зізналася, що думала про самогубство. Після довгих років переживань звернулася до психолога і той порадив піти в поліцію.

У справі в цілому фігурує шість осіб, які заявили про зґвалтування. У прокуратурі вважають, що жертв було більше, однак, не всі погодилися свідчити. Злочини чоловік здійснював з 2005 до 2012 року, каже прокурор.

Якщо в суді буде доведена вина чоловіка, то йому загрожує позбавлення волі до 15 років.