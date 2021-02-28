У Львові маршрутка без гальм вилетіла на тротуар: з'явилося відео

У п'ятницю, 26 лютого, на вулиці Хуторівка, що у Сихівському районі Львова, у рейсового автобуса відмовили гальма. Під час перевезення пасажирів через несправність механіки транспортного засобу ледь не розбилися пасажири.

Про це повідомили очевидці, які зняли автобус, повідомляє "Варта1" .

Як інформує очевидець події, Дмитро Ткачук, інцидент стався біля торгового комплексу "Шувар". Маршрутка їхала по виділеній смузі для громадського транспорту, не змогла вчасно зупинитися через несправні гальма і проїхала по тротуару.

У салоні на той момент були пасажири. Як повідомляє очевидець, на зупинці біля "Шувару" вони благополучно вийшли.

Маршрутка у Львові вилетіла на тротуар

Користувачі мережі обурені інцидентом.

"І вони хочуть за ці іржаві корита, у яких гальма на грані фантастики, щоб люди оплачували 14 грн... це неймовірне нахабство!!!", - пише Наталія Ославська.

"У водія відмовили гальма??))))))))))))))))))", - нарікає Юрій Мельничук.

Скріншот (youtube.com)