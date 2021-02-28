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У Львові маршрутка без гальм вилетіла на тротуар: з'явилося відео

Новость на русском → Львів, Неділя 28 лютого 2021 09:03
У Львові маршрутка без гальм вилетіла на тротуар: з'явилося відео Маршрутка у Львові вилетіла на тротуар (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У п'ятницю, 26 лютого, на вулиці Хуторівка, що у Сихівському районі Львова, у рейсового автобуса відмовили гальма. Під час перевезення пасажирів через несправність механіки транспортного засобу ледь не розбилися пасажири.

Про це повідомили очевидці, які зняли автобус, повідомляє "Варта1".

Як інформує очевидець події, Дмитро Ткачук, інцидент стався біля торгового комплексу "Шувар". Маршрутка їхала по виділеній смузі для громадського транспорту, не змогла вчасно зупинитися через несправні гальма і проїхала по тротуару.

У салоні на той момент були пасажири. Як повідомляє очевидець, на зупинці біля "Шувару" вони благополучно вийшли.

Маршрутка у Львові вилетіла на тротуар

Користувачі мережі обурені інцидентом.

"І вони хочуть за ці іржаві корита, у яких гальма на грані фантастики, щоб люди оплачували 14 грн... це неймовірне нахабство!!!", - пише Наталія Ославська.

"У водія відмовили гальма??))))))))))))))))))", - нарікає Юрій Мельничук.

У Львові маршрутка без гальм вилетіла на тротуар: з'явилося відео

Скріншот (youtube.com)

Нагадаємо, що у Київській області може підвищитися вартість проїзду в транспорті. Перевізники вже колективно звертаються в ОДА, а дехто самовільно роздуває ціни.

Раніше повідомлялося, що у Сумах з 1 лютого зросла вартість проїзду у приватних міських маршрутках.

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