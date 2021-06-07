У Львові маршрутка з пасажирами влетіла в дерево: є постраждалі

Рано вранці 7 червня маршрутка №11, яка їхала вулицею Левандівською, почала в якийсь момент з'їжджати з прямої дороги. Швидкість транспортного засобу була досить великою, і маршрутка просто влетіла в дерево.

У салоні маршрутки в цей момент перебували люди й за даними пресслужби Львівської міської ради, постраждало п'ятеро людей. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Постраждалим надали допомогу відразу, на місці аварії, а потім госпіталізували в лікарню.

Поліція з'ясовує всі обставини події та перевіряє водія. Як зазначив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, за попередньою інформацією, причиною аварії стало погане самопочуття водія.

Найімовірніше, йому стало погано за кермом, він не впорався з керуванням і допустив зіткнення маршрутки з деревом.