У Львові "мамкін гангстер" із пістолетом біля школи напав на учнів: вимагав гроші

За словами заявника, на вулиці Степана Бандери біля навчального закладу відбувався конфлікт між молодими людьми - один молодик, одягнений у балаклаву, голосно спілкувалася з двома хлопцями. Відбувалося це у вівторок близько третьої години дня.

На місце прибув екіпаж патрульних і затримав зловмисника.

"Під час з'ясування обставин поліцейські дізналися від учасників конфлікту, що 18-річний хлопець одягнув балаклаву та підготував предмет схожий на пістолет аби залякати потерпілих", - йдеться в публікації.

Так, "гангстер" дочекався двох учнів після закінчення уроків біля школи, а коли вони вийшли, став приставляти пістолет до їхніх грудей, наніс тілесні ушкодження одному з хлопців в обличчя.

"За поясненнями підлітків, він вимагав у них щотижневу винагороду в 500 гривень і певну інформацію", - розповіли правоохоронці.

Під час проведення поверхневої перевірки правопорушника був виявлений "предмет, зовні схожий на зброю". Хлопець пояснював, що купив його в магазині "для безпеки".

У Львові 18-річний хлопець біля школи напав на двох учнів (фото: facebook.com/lvivpolice)

На місце події викликали слідчо-оперативну групу та повідомили про інцидент батькам неповнолітніх.

Зловмисника затримали за ст. 208 КПК України. Йому загрожує відповідальність за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

За такі дії передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

У Львові затримали озброєного хлопця, який напав на школярів (фото: facebook.com/lvivpolice)