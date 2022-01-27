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У Львові малюк зачинився сам у квартирі: блискавична реакція рятувальників допомогла уникнути трагедії

Автор: Анна Шиканова

У Львові однорічний малюк випадково закрився один у квартирі на третьому поверсі. Його мама вийшла на хвилину на сходову клітку, і двері зачинилися.

Як рятувальники допомогли уникнути трагедії Львівській родині, розповіли на сторінці ДСНС у Facebook.

Близько 18 години в середу, 26 січня, на гарячу лінію Служби порятунку 101 надійшло повідомлення від переляканої жінки. Вона розповіла, що на площі Старий Ринок, у квартирі на третьому поверсі з необережності закрилася однорічна дитина.

Мама вийшла на сходову клітку і двері за нею зачинилися. Ключів з собою у неї не виявилося, а всередині квартири без нагляду залишився однорічний малюк, який самостійно відкрити двері не міг.

Рятувальники негайно виїхали за вказаною адресою. Вони поставили висувну драбину і забезпечили доступ у квартиру співробітникам поліції через вікно на балконі. Після цього вхідні двері змогли відкрити зсередини.

На щастя, дитина не постраждала і медичної допомоги вона не потребувала. А мама малюка відбулася переляком.

У Львові рятувальники допомогли мамі та однорічному малюкові, який закрився у квартирі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі рятувальники витягли хлопчика, який застряг в батареї опалення.

Малюк засунув руку в батарею і не зміг витягти її самостійно. Мама хлопчика негайно викликала рятувальників.

А також розповідали про те, що в Україні з'явився додаток для порятунку туристів у горах, яке працює навіть без зв'язку.

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