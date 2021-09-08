У Львові контролер побив пасажира: з'явилося відео "розборок"

Інцидент стався 6 вересня в трамваї Львова №6. Конфлікт почався після того, як кілька людей зайшли в задні двері трамвая на зупинці біля церкви Святих Ольги та Єлизавети.

Жінка зайшла на зупинці і намагалася передати гроші за проїзд водієві в цей момент в транспорт зайшли контролери. Вони побачили в руках пасажирки гроші і не повірили, що вона тільки що хотіла передати гроші за проїзд. Вони вимагали від жінки 200 гривень штрафу.

"Коли люди передали їй квиток від водія, я його відразу закомпостувала і передала. Вони вирвали з її рук цей квиток. В цей час на наступній зупинці почали виходити люди і чоловік попросив його пропустити. А контролер взяв і його вдарив, сказавши, що можна виходити на інші двері", - розповіла очевидець НП Марія Малетич і опублікувала відео в соцмережі з даним конфліктом.

У ролику можна побачити, як конролер з усієї сили вдарив пасажира, який намагався пройти по салону до виходу. Ним виявився відомий львівський журналіст і фотохудожник Олег Огородник.

Олег розповів, що жінка не була схожа на львів'янку, але таким тиском контролери довели її до сліз. За його словами, йому шкода, що він не поїхав далі з ними в трамваї і не викликав поліцію.

Реакція "Львівелектротрансу"

Начальник відділу контролю "Львівелектротрансу" Володимир Кілко запевняє, що контролер нікого не бив, а відео вирвано з контексту.

У Львівському трамваї контролер вдарив пасажира