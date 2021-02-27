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У Львові киянин розтрощив огорожу Меморіалу Небесної сотні: відео витівки вандала

Новость на русском → Львів, Субота 27 лютого 2021 14:44
У Львові киянин розтрощив огорожу Меморіалу Небесної сотні: відео витівки вандала Меморіал Небесної сотні у Львові (фото: 032.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Львові розбили скляну огорожу Меморіалу Небесної сотні на вулиці Підвальній - інцидент стався минулої ночі, і порушника вдалося оперативно затримати завдяки небайдужим очевидців.

Про це 27 лютого передали на Facebook-сторінці патрульної поліції Львівської області.

Так, місцеві жителі помітили бите скло на території комплексу і компанію молодих людей, що там перебували. Львів'яни викликали правоохоронців.

На місце прибув екіпаж патрульних, які зустріли як заявників, так і ймовірних винуватців інциденту.

"Переглянувши відео з камер Центру безпеки міста патрульні знайшли винуватця. Ним виявився 23-річний житель столиці", - йдеться в повідомленні.

Киянин спеціально з розмаху вдарив огорожу Меморіалу ногою і розбив скло.

Вандала разом з друзями було доставлено у Львівське районне управління поліції для встановлення всіх обставин.

Відео: У Львові киянин пошкодив огорожу Меморіалу Небесної сотні

Раніше повідомлялося, що в січні у Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні. Тоді вандалів застали "на гарячому" патрульні, які як раз в цей час проїжджали повз.

Також ми писали про те, що в Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам, загиблим на Донбасі.

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