У Львові киянин розтрощив огорожу Меморіалу Небесної сотні: відео витівки вандала

У Львові розбили скляну огорожу Меморіалу Небесної сотні на вулиці Підвальній - інцидент стався минулої ночі, і порушника вдалося оперативно затримати завдяки небайдужим очевидців.

Про це 27 лютого передали на Facebook-сторінці патрульної поліції Львівської області.

Вандала разом з друзями було доставлено у Львівське районне управління поліції для встановлення всіх обставин.

На місце прибув екіпаж патрульних, які зустріли як заявників, так і ймовірних винуватців інциденту.

Так, місцеві жителі помітили бите скло на території комплексу і компанію молодих людей, що там перебували. Львів'яни викликали правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що в січні у Львові туристи розмалювали меморіал Героїв Небесної сотні. Тоді вандалів застали "на гарячому" патрульні, які як раз в цей час проїжджали повз.

Також ми писали про те, що в Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам, загиблим на Донбасі.