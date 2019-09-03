У Львові господиня оселі жорстоко побила студенток-квартиранток (відео)

Жінка побила студенток-квартиранток у Львові (фото: колаж РБК-Україна)

Власницю квартири не влаштував стан квартири після квартиранток

У Львові власниця квартири жорстоко побила дівчат-студенток. Крім того, розлючена жінка кричала на них, погрожувала і викидала речі з вікна. Відео інциденту опубліковано в Facebook.

На відео видно господиню, яка зайшла в квартиру і влаштувала гучний скандал. Спершу жінка розбиралася з другом дівчат на вулиці, а потім зайшла в квартиру і почала з'ясовувати стосунки вже там. Жінка вдарила і штовхнула ногою в живіт одну з дівчат.

Вона звинувачувала квартиранток в тому, що вони зіпсували їй меблі. Крім того, вона погрожувала дівчатам вбивством. Коли студентки сказали їй, що напишуть заяву в поліцію, жінка сказала: "Мені по ** й твоя заява, тварь погана".

Жінка побила студенток-квартиранток у Львові (відео: facebook.com/lwow1256)

Мама хлопця Людмила, який є другом дівчат, розповіла, що 16-річна та 17-річна дівчата знайшли квратиру по вулиці Богдана Хмельницького ще 3 липня, коли приїхали вступати в училище у Львів. Спочатку вони домовлялися про оренду протягом двох років навчання. Але пізніше дівчата знайшли іншу квартиру на Сихові, оскільки вона була ближче до їх навчального закладу.

Вони попередили господиню, що будуть з'їжджати. Тоді до них без попередження приїхала її мама і вимагала, щоб студентки терміново покинули квартиру, хоча житло було сплачено до 3 вересня.

Незабаром на допомогу приїхала сама власниця квартири. Спочатку вона нагрубила хлопцеві на вулиці і навіть подряпала йому руку. Потім прийшла до дівчат і відразу запитала хто з них сирота. За словами Людмили, одна з побитих дівчаток дійсно є сиротою, так як у неї помер батько і вона проживала разом з бабусею.

1 вересня жінка написала в поліцію заяву на дівчат. Вона звинуватила студенток у псуванні меблів і речей у квартирі. У свою чергу, мама хлопця заявила, що насправді дівчата нічого не ламали.

Варто зазначити, що рідні потерпілих студенток написали заяву в поліцію на господиню квартири.

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