У Львові двоє молодиків жорстоко знущалися над старенькими: один в реанімації

У Львові поліція отримала повідомлення, що в покинутому будинку знаходиться бездиханне тіло літнього чоловіка, а в іншій кімнаті знаходиться жива людина з важкими травмами. Коли правоохоронці прибули за адресою, з'ясувалося, що жертвами двох молодих людей стали 70-річний та 64-річний львів'янин. На жаль, один з них помер.

Як повідомляє поліція Львівської області, другий літній чоловік перебуває в комі і доставлений в лікарню. Мучителями виявилися молоді юнаки 16 і 18 років.

"Було встановлено, що тілесні ушкодження загиблий і його товариш могли отримати під час конфлікту з невідомими чоловіками, які жорстоко побили їх. Вже через кілька годин оперативники встановили особи та затримали 16-річного львів'янина та 18-річного жителя Жовківського району, причетних до скоєння цього злочину", - розповів глава поліції Львівській області Василь Віконський.

Зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, незабаром суд обере їм запобіжні заходи.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 і 2 ч. ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Якщо вина молодих людей буде доведена, їм "світить" до 10 років за ґратами.

Як ми раніше писали, у Дніпрі діти займалися небезпечною розвагою прямо на дорозі.