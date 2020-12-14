У Львові від COVID-19 померла видатна піаністка: була ще така молода

У Львові від коронавірусу померла видатна піаністка Надія Бабинець. Їй було всього 55 років. Вона була викладачем кафедри музакадемії імені Миколи Лисенка.

Про смерть знаменитої артистки повідомила у Facebook її подруга Софія Соловій.

"В це неможливо повірити і прийняти неможливо... Смерть прийшла і вирвала від нас нашу Надію Данилівну, забрала маму, бабусю, подругу, порадницю, прекрасну піаністку, музикознавця і чуйного педагога. Жахливий цей рік... Цей жахливий вірус..." - написала вона, опублікувавши фото з останньої спільної зустрічі з Надією Бабинець.

Майбутня піаністка народилася в селі Глинськ Жовківського району в 1965 році. Вона закінчила Львівську спеціалізовану середню музичну школу-інтернат, а потім Львівську національну музичну академію імені Лисенка. Після чого працювала в закладі в якості викладача кафедри концертмейстерства.

З хором "Сурма" піаністка гастролювала по світу - вони були в США, Латвії, Німеччині.

Надія Бабинець крайня праворуч (фото: facebook.com/sofia.soloviy)

З Надією Бабинець попрощаються 14 грудня о 18:00 в каплиці, на вул. Пекарській, 52. А похорон відбудеться 15 грудня об 11:00 у Храмі святих Володимира і Ольги на вул. Симоненка, 5, пише ТСН.

У мережі прокотилася хвиля скорботи через передчасну смерть піаністки.

Раніше ми писали, що від коронавірусу помер знаменитий лікар з Дніпра Борис Анатолійович Павленко. Він завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених в Обласній лікарні імені Мечникова, де доглядав недоношених діток.

Також повідомлялося, що від коронавірусу помер відомий український фітнес-блогер Дмитро Стужук. У чоловіка залишилося троє дітей.