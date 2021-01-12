У Львові вирує коронавірус-мутант: епідеміолог назвала кількість штамів

У Львові та області циркулює новий штам вірусу, який мутував. Медики вже дали йому назву – B 1.1. Відомо, що він родом також, як і перший штам – з Китаю.

Як розповіла головний епідеміолог Львівської області Наталія Тимко на брифінгу 12 січня, у Львівській області вже було зафіксовано штам COVID-19, що мутував. Про це повідомляє "Суспільне".

За словами фахівця, в лабораторному центрі області немає можливості визначити вид або штам захворювання і всі позитивні результати відправляють у Центр громадського здоров'я, щоб встановити тип вірусу.

На цей момент вже відомо про п'ять штамах коронавірусу, які циркулюють на території України. Епідеміолог зазначає, що далеко не всі пацієнти з симптомами захворювання звертаються до лікарів, особливо в період свят. У них може бути невстановлений COVID-19.

"Пацієнту з будь-яким симптомом ГРВІ слід проходити ПЛР-дослідження. Так він, в тому числі убезпечить оточення. Якщо виявиться, що людина хвора, людям, які з нею контактували, потрібно два тижні перебувати на самоізоляції", - зазначила фахівець.

Вона додала, що у Львівській області очікують постачання вакцин від коронавірусу і першими щеплення отримають медики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики пояснили заборони на продаж товарів під час локадуну.

А також розповідали про те, що лікарі дали роз'яснення, чи можна заразитися COVID-19 на гірськолижних курортах.