У Львові з лікарні втекла пацієнтка: напередодні їй зробили трепанацію черепа

Жінку в одній футболці та з забинтованою головою побачив на вулиці Миколайчука Львівський інспектор роти тактико-оперативного реагування Костянтин Сухачов.

Співробітник правоохоронних органів підійшов до неї та з'ясував, що вона погано орієнтується в просторі. Він спробував з'ясувати у неї, що сталося і чи не потрібна їй якась допомога.

Після розмови з жінкою він зателефонував на гарячу лінію "102" і з'ясував, що вона пацієнтка лікарні швидкої допомоги, якій напередодні провели складну операцію трепанації черепа, а після хірургічного втручання жінка просто зникла з палати. Пошуками жінки вже цілий день займається дочка.

Поки на місце виявлення жінки їхала дочка і медики, небайдужі жителі принесли жінці одяг. Після огляду її негайно госпіталізували до лікарні.

Українців ця ситуація одночасно утішила і розлютила. Утішила, оскільки жінка в біді опинилася поруч з небайдужими людьми. А ось розлютила, через те, що люди не розуміють, як пацієнтка після важкої операції змогла піти з лікарні непомітно.