У Львові з лікарні втекла пацієнтка: напередодні їй зробили трепанацію черепа
У Львові з лікарні втекла пацієнтка, якій провели трепанацію черепа. Жінка зникла з палати після складної операції та майже добу її розшукувала донька.
Деталі розповіли на сторінці Патрульної поліції Львівської області в Facebook.
Жінку в одній футболці та з забинтованою головою побачив на вулиці Миколайчука Львівський інспектор роти тактико-оперативного реагування Костянтин Сухачов.
Співробітник правоохоронних органів підійшов до неї та з'ясував, що вона погано орієнтується в просторі. Він спробував з'ясувати у неї, що сталося і чи не потрібна їй якась допомога.
Після розмови з жінкою він зателефонував на гарячу лінію "102" і з'ясував, що вона пацієнтка лікарні швидкої допомоги, якій напередодні провели складну операцію трепанації черепа, а після хірургічного втручання жінка просто зникла з палати. Пошуками жінки вже цілий день займається дочка.
Поки на місце виявлення жінки їхала дочка і медики, небайдужі жителі принесли жінці одяг. Після огляду її негайно госпіталізували до лікарні.
Українців ця ситуація одночасно утішила і розлютила. Утішила, оскільки жінка в біді опинилася поруч з небайдужими людьми. А ось розлютила, через те, що люди не розуміють, як пацієнтка після важкої операції змогла піти з лікарні непомітно.
- Цікаво, як в лікарні допустили ситуацію, коли після складної операції на голові, пацієнт може просто взяти та вийти з відділення?
- Зате є хороший контроль за тими, хто хоче провідати пацієнтів. Особливо в пологових будинках контроль. А вийти - хто хоче.
- Ця новина з розряду приємних! Дякую за людяність, небайдужість. Такими ми всі повинні бути, і тоді навколо буде тепліше.
- Як могла загубитися жінка з лікарні?
- Приємно читати про людяність. Дай Боже здоров'я.
- Цей патрульний повинен отримати подяку.
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